L’AQUILA, 56ENNE TROVATO MORTO IN CASA A BAZZANO L’ULTIMO DELL’ANNO

L’AQUILA – È stato trovato in casa senza vita l’ultimo giorno dell’anno A.D., 56 anni dopo la segnalazione di alcuni familiari.

Il ritrovamento in un appartamento che si trova nella zona di via Fabrizio De André, a Bazzano, all’interno di una palazzina, struttura del progetto Case. Secondo i primi rilievi eseguiti dal medico legale, come racconta Il Centro, si tratterebbe di morte naturale, forse per un arresto cardiaco. Non sono stati riscontrati indizi o situazioni che potessero far pensare a una morte di natura violenta.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che avevano provato a contattare il 56enne per gli auguri di fine anno, senza successo. Sul posto la polizia della questura dell’Aquila per i rilievi.

