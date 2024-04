L’AQUILA: 59 CANDELINE PER L’ASSICURATORE PAOLO GLIUBICH, AQUILANO DAL SANGUE CROATO E TARANTINO

L’AQUILA – Sono cinquantanove le candeline che oggi spegne il noto assicuratore dell’Aquila Paolo Gliubich.

Ex ottimo tennista arrivato fino alla Serie B, grande appassionato di musica, del calcio rossoblù della sua città e della buona cucina, in queste ore Gliubich – sangue non solo aquilano, ma anche croato e tarantino – è letteralmente inondato di messaggi di auguri da parte d’Italia e dall’estero mentre festeggia il compleanno insieme alla sua bella e numerosa famiglia.

Anche la redazione di AbruzzoWeb.it gli invia i più sinceri auguri di buon compleanno.

In attesa del prossimo video in cui il caro Paolo mostra le sue abilità ai fornelli. (r.s.)