L’AQUILA, 65ENNE CADE E SI ROMPE IL BRACCIO: “A PIAZZA DUOMO PAVIMENTAZIONE DISSESTATA E DEGRADO”

L’AQUILA – Pavimentazione dissestata, buche rattoppate, e piastre saltate sono state la causa della caduta di M.T., 65 enne aquilana.

Nel primo pomeriggio di ieri, marcoledí 23 marzo, la donna stava passeggiando nel centro di Piazza Duomo quando è inciampata in uno dei tanti dislivelli presenti nella pavimentazione.

Tempestivo l’intervento di due ragazzi che hanno aiutato la signora a rialzarsi; notando le difficoltà della stessa, i due hanno avvertito prontamente i soccorsi che hanno trasportato la donna presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

M.T. nei prossimi giorni sarà sottoposta ad un’operazione per rottura scomposta dell’omero.

“Sono ormai note le zone della città che presentano una cattiva manutenzione del manto stradale, costringendo gli automobilisti a slalom indesiderati e pericolosi. Anche i pedoni, come in questo caso, devono prestare attenzione a come e dove mettere i piedi – scrive in una nota la figlia – Piazza Duomo, frequentata da gente di tutte l’età ma soprattutto da bambini che giocano e scorrazzano, dovrebbe essere un luogo sicuro e presentarsi come il biglietto da visita di una città storica e culturale, non come il centro del degrado”.