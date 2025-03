L’AQUILA: 67ENNE DI GORIANO SICOLI SI INCANTENA PER PROTESTA DAVANTI ALLA PREFETTURA

L’AQUILA, 24 MAR – Un 67enne di Goriano Sicoli si è incatenato questa mattina davanti alla sede della Prefettura dell’Aquila. L’uomo, finito nel mirino della giustizia per alcune problematiche con i suoi familiari, ha affisso alcuni cartelli davanti alla sede della Prefettura, legandosi una catena al collo.

“Basta Tribunali fantasiosi”- ha scritto il 67enne. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. “Ritengo di essere stato sottoposto a trattamenti inumani, in violazione dell’articolo tre della convenzione Europea”- ha protestato l’uomo che domani ripeterà la sua protesta davanti alla sede del giudice di pace di Sulmona sempre in provincia dell’Aquila.