L’AQUILA, 700 ANNI CON IL MONASTERO DI SAN BASILIO: STAMANE LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina nel Convento delle Celestine, nel cuore della città, la conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni per i “Settecento anni con il Monastero di San Basilio”, alla quale hanno partecipato, il Rettore dell’Università degli studi dell’Aquila Edoardo Alesse, il vice sindaco Raffaele Daniele, l’assessore alla mobilità Carla Mannetti, il presidente del Lions Club dell’Aquila, Massimiliano Laurini, Walter Capezzali Deputazione abruzzese di storia patria, Silvia Mantini e Alessia Di Stefano docenti dell’università dell’Aquila, Don Carmelo Pagano Le Rose membro del comitato Perdonanza in rappresentanza della Curia arcivescovile, Don Claudio Tracanna parroco di Pizzoli, oltre alla straordinaria presenza di Suor Margherita e Suor Germana in rappresentanza del convento delle Celestine e al nutrito gruppo degli “Amici di San Basilio” che a vario titolo collaborano attivamente nell’organizzazione di questo prestigioso evento culturale.

La conferenza stampa itinerante, partita dall’Orto delle Celestine si è poi trasferita in alcuni locali del Monastero, dove per l’occasione, sono stati esposti, la maschera di Celestino V, il saio appartenuto al Santo eremita e i sacri resti di di San Germano.