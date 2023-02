L’AQUILA, 729ESIMA PERDONANZA CELESTINIANA: IL CARDINALE MARCELLO SEMERARO APRIRA’ LA PORTA SANTA

L’AQUILA – Sarà il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero vaticano per le Cause dei Santi ad aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione della 729esima Perdonanza Celestiniana.

A renderlo noto il Cardinale Arcivescovo dell’Aquila, Giuseppe Petrocchi.

L’apertura della Porta Santa coinciderà anche con la conclusione dell’Anno della Misericordia, ovvero con il prolungamento dell’indulgenza della Perdonanza di San Celestino V per un anno intero, concesso da Papa Francesco dopo aver visitato il capoluogo abruzzese.