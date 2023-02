L’AQUILA: 75ESIMO ANNIVERSARIO COSTITUZIONE: ORDINE DEL GIORNO VITTORINI

L’AQUILA – Il consigliere comunale dell’Aquila, Livio Vittorini di Fdi, ha depositato presso la Presidenza del Consiglio Comunale un ordine del giorno condiviso con i colleghi e le colleghe di Fratelli d’Italia per impegnare il Comune su più iniziative collegate al settantacinquesimo anniversario dalla firma della nostra Costituzione.

LA NOTA

Il rinnovato interesse verso la Carta fondamentale a base della società civile è stato, con alterno successo, rilanciato dalla legge 92/2019“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e pochi giorni fa il Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Commissione Affari costituzionale sen. Alberto Balboni, ha avviato il progetto “L’Ora della Costituzione” per offrire a studenti di scuole medie e superiori una lezione di Costituzione al mese, in presenza ovvero in streaming, la cui prima lezione sarà tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato.

Partendo, pertanto, dalla considerazione che è necessario promuovere la conoscenza della Costituzione italiana da parte dei cittadini ed in particolar modo dei più giovani, rendendo loro accessibile– articolo per articolo – non solo il testo vigente della Carta, ma anche il progetto originariamente predisposto dalla Commissionedei Settantacinque, gli emendamenti a esso presentati ed infine gli estremi delle leggi di revisione costituzionale successivamente intervenute ho chiesto un impegno dell’amministrazione attiva ad attivarsi presso gli Istituti scolastici cittadini, pure d’intesa con l’ufficio scolastico Regionale e Provinciale , al fine di predisporre quanto necessario per partecipare a una o più lezioni – in presenza ovvero da remoto – del progetto “L’ora della Costituzione”; a promuovere una giornata di riflessione attorno alla Costituzione, pure coinvolgendo, ove possibile, illustri costituzionalisti a margine della quale fare dono di una copia della Carta alle 311 ragazze e ai 314 ragazzi iscritti presso l’Anagrafe del Comune dell’Aquila che compiranno (ovvero hanno compiuto) 18 anni nel 2023 .