L’AQUILA: 8 MILIONI PER VIDEOSORVEGLIANZA E DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI

L’AQUILA – Otto milioni di euro dal Fondo complementare al Pnrr per potenziare il servizio di videosorveglianza nella città dell’Aquila e attuare il progetto di demateralizzazione dei documenti dell’ente comunale.

A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, spiegando che si tratta di risorse ottenute nell’ambito della cabina di Coordinamento integrata del Fondo complementare “che ha valutato positivamente le proposte che ho formulato in seno al Comitato d’indirizzo”.

Nella seduta odierna la giunta comunale ha approvato la proposta di delibera che consentirà di stipulare distinti protocolli d’intesa per l’attuazione dei due progetti, entrambi da 4 milioni.

“Si tratta – spiega in una nota il primo cittadino – di iniziative molto significative. Proseguiremo nell’opera di installazione di telecamere e apparati di videosorveglianza per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo del nostro territorio, contribuendo al già ottimo lavoro svolto da Prefettura e Forze dell’Ordine, testimoniato dai dati della recente indagine del Sole24Ore che pongono la nostra città ai vertici del Paese in termini di sicurezza. Contestualmente sarà possibile concretizzare un’azione destinata a facilitare la vita dei cittadini, dei tecnici, degli operatori e degli stessi dipendenti dell’ente comunale attraverso la trasformazione e la conservazione in formato digitale dell’enorme quantità di documenti cartacei oggi presente nei nostri uffici”.

“Il Comune dell’Aquila dimostra, una volta di più, di aver compreso e colto le potenzialità e le opportunità fornite dal Pnrr e dal relativo fondo complementare per le aree colpite dal sisma. I nostri dirigenti e funzionari sono al lavoro per affidare entro la fine dell’anno i lavori previsti dagli interventi di rigenerazione urbana, sport, valorizzazione del patrimonio culturale rispettando, come sempre accaduto sinora, le scadenze fissate per l’utilizzo di una somma che supera i 100 milioni di euro”, conclude il primo cittadino.