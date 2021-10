L’AQUILA, 84ENNE INVESTITA DA UN’AUTO IN VIA ANTICA ARISCHIA: RICOVERATA

L’AQUILA – Investita mentre torna a casa dopo essere stata a messa, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi.

È successo ieri sera in via Antica Arischia, a Pettino, all’Aquila. Una donna di 84 anni, D.G., è stata travolta da un giovane automobilista che si trovava alla guida di una Bmw.

L’anziana, come racconta Il Centro, ha riportato un politrauma per il quale è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni, fino alla tarda serata di ieri, erano in fase di ulteriore valutazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna arrivata all’altezza della scuola media Patini è stata urtata dall’automobile, sulla cui velocità sono in corso valutazioni da parte degli agenti del traffico. Così come sarà accertato il punto esatto dell’attraversamento in relazione alle strisce pedonali. Il giovane si è fermato e ha riferito la sua versione dei fatti agli agenti intervenuti.