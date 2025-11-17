L’AQUILA: A CAMARDA AL VIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO

L’AQUILA – Al via i lavori di riqualificazione del complesso sportivo della frazione aquilana di Camarda, destinato a diventare un punto di aggregazione per famiglie, giovani e sportivi.

Il piano – si legge in una nota del Comune – prevede un nuovo campo da calcetto, un percorso ciclopedonale, sedute rinnovate, un impianto di illuminazione efficiente e un’area giochi attrezzata. L’investimento complessivo è di 150 mila euro, finanziati per 100 mila dal Piano Periferie e per 50 mila dalla Legge Regionale 41/2011.

Alla posa della prima pietra oggi erano presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore allo Sport, Vito Colonna, il presidente dell’associazione Il Treo di Camarda, Walter Scipioni. Presenti all’iniziativa anche l’assessore comunale alla Sicurezza stradale e Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, i consiglieri Katia Persichetti, che ha seguito l’iter di approvazione del progetto, Leonardo Scimia, Daniele Ferella, Luigi Faccia, Guglielmo Santella, Laura Cococcetta.

L’intervento è stato possibile grazie alla concessione del diritto di superficie da parte della parrocchia San Giovanni Battista di Camarda, che ha collaborato con l’Amministrazione per garantire la fruibilità dell’area.

“Lo sport è aggregazione e inclusione. Con la realizzazione di questa nuova area attrezzata offriamo ai giovani e alle famiglie di Camarda un luogo funzionale e moderno, pensato per favorire il benessere e la socialità. Un’opera che la comunità ha atteso per oltre 40 anni e che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che interessa la frazione, con oltre 1,7 milioni di euro di investimenti”, dichiarano il sindaco e l’assessore.

“Negli ultimi anni – ricordano Biondi e Colonna – sono stati completati lavori importanti, come la demolizione e ricostruzione della camera mortuaria nel cimitero, per un valore di circa 155 mila euro, insieme alla realizzazione di 100 loculi cimiteriali con sistemazione esterna, per oltre 360 mila euro. A questi si aggiunge la messa in sicurezza dell’ex delegazione comunale, conclusa nel giugno scorso, con un investimento di 110 mila euro”.

“È attualmente in corso, inoltre, la progettazione per un intervento di adeguamento strutturale e ripristino funzionale dell’ex delegazione, che prevede un investimento di 1 milione di euro. Non meno rilevanti sono gli interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, con un programma da 922 mila euro, e le manutenzioni straordinarie nell’ambito del progetto C.A.S.E., per circa 99 mila euro. Queste opere testimoniano l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi e infrastrutture moderne anche nelle frazioni”, concludono il sindaco Biondi e l’assessore Colonna.