L’AQUILA – Paura nel pomeriggio di oggi per un incendio divampato dalla cucina di una abitazione di un condominio che si trova in via Salaria Antica Est all’Aquila.

Le fiamme hanno destato forte preoccupazione nei residenti del palazzo che sono usciti in strada temendo che il fuoco potesse espandersi ma anche altra gente del quartiere di Pettino che abita nei pressi si è spaventata anche sentendo il suono delle sirene dei vari automezzi diretti lì a tutta velocità.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con ben tre mezzi che, con la lore tempestività, hanno soffocato le fiamme evitando l’imponderabile e limitando i danni. Sul posto anche una ambulanza del 118 come pure la polizia anche se per fortuna non ci sono stati feriti visto che tutti si sono allontanati per tempo. Forse la causa è stata un corto circuito. Il fuoco non si è espanso anche per via del fatto che le pareti esterne del palazzo sono a mattoncini.