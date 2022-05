L’AQUILA, A FUOCO VELA ITINERANTE BIONDI: NESSUN FERITO, “CI SCUSIAMO PER DISAGI AL TRAFFICO”

L’AQUILA – “Oggi, mentre eravamo impegnati con la popolazione di Assergi e Filetto, una delle nostre vele itineranti ha subito un guasto e si è incendiata”.

A darne notizia è il sindaco delll’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI, ricandidato alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

“La nostra preoccupazione è stata subito per Marco, il ragazzo che guidava il mezzo. Ringrazio Davide Galassi, dell’agenzia che ci ha affittato la vela, per la grande premura e professionalità. Marco sta bene, non ci sono stati problemi se non al traffico, e ce ne scusiamo”.

“Dopo questa disavventura, una volta accertate le condizioni di Marco, un sospiro di sollievo e un sorriso: continuiamo a tenere acceso il cambiamento… non le nostre vele”.