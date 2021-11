L’AQUILA, A GENNAIO TORNA LA FIERA DELL’EPIFANIA: GIA’ 400 LE DOMANDE DEGLI AMBULANTI

L’AQUILA – Sono circa 400 le domande pervenute per avere uno stallo in centro storico, a L’Aquila, in vista della fiera dell’Epifania del prossimo 5 gennaio.

Il vicesindaco e assessore al Commercio, Raffaele Daniele, ha spiegato al quotidiano Il Centro: “Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di riprendere uno degli appuntamenti più attesi in città. Ancora non sono state stabilite con precisione le modalità, posso solamente assicurare che sarà una fiera di dimensioni ridotte rispetto al passato, ma di qualità”.

Dopo 74 edizioni ininterrotte, la fiera torna dopo l’anno di stop imposto dalla pandemia.

Nei prossimi giorni del comitato per l’ordine e la sicurezza per definire gli spazi che potranno essere occupati e il numero delle bancarelle.

Ha spiegato ancora Daniele che, “per dare maggiore respiro alla fiera, anche i mercatini di Natale si interromperanno diversi giorni prima”. Mercatini che prenderanno il via prossimo 2 dicembre alla villa comunale, in piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e al parco del Castello, con le casette in legno che andranno ad ospitare gli espositori aquilani.

Obiettivo dell’amministrazione, ha detto il vicesindaco dell’Aquila al Centro, sarà infine quello di “realizzare un mercato ordinato e controllabile”.

“La speranza, in ogni caso, è che i contagi si arrestino e che non ci troveremo a fare i conti con ulteriori restrizioni. Ma se la situazione resterà stabile, la fiera caratterizzerà ancora una volta gli ultimi giorni di festività in città”.