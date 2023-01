L’AQUILA: A GIUGNO NUOVO RISTORANTE DELLO CHEF ZONFA A PALAZZO MICHETTI

L’AQUILA – Sarà lo storico palazzo Micheletti, nel cuore del centro dell’Aquila, ad ospitare il nuovo ristorante dello chef William Zonfa.

Il Palazzo del XVII secolo, vincolato dalla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, è stato completamente ristrutturato dopo il terremoto del 2009. L’apertura del ristorante è prevista per giugno 2023.

“Sono questi, per me, tempi maturi per rimettermi in gioco ed investire orgogliosamente nella mia città”, commenta lo Chef il suo nuovo progetto.

“Un ristorante che continuerà a raccontare la mia idea culinaria, abbracciando prodotti e produttori locali. Continuerò nella ricerca sulla sostenibilità e l’accessibilità puntando sulla qualità realizzata con le eccellenze del territorio d’Abruzzo, da me promosse in tutto il mondo”.