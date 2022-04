L’AQUILA: A GORIANO VALLI NASCE IL “GIARDINARTE”, TRA ARTE, CREATIVITÀ E SCAMBIO DI SAPERI

L’AQUILA – Nella mattinata di venerdì, a Goriano Valli, frazione del Comune di Tione degli Abruzzi, si svolgerà la presentazione del nascente “GiardinArte” dell’associazione Il Bosco del Fauno, con a capo la fondatrice Barbara Saturni e con la collaborazione dell’erborista Anna Lisa Cantelmi.

Vogliamo “Seminare arte e bellezza”, il manifesto dell’associazione.

GiardinArte sarà un giardino di arte e creatività, un giardino che vuole nutrire la valle dell’Aterno e la Valle Subequana; sarà un luogo magico, dove poter creare momenti di incontro, scambio di saperi, di conoscenze e tanto altro ancora.

La particolarità del Giardino è la volontà di salvaguardare le specie locali, mettendo in evidenza gli aspetti culturali legati al territorio attraverso la lente delle piante.

Il Giardino vuole essere un luogo da visitare e uno spazio creativo di condivisione pronto ad accogliere le molteplici attività culturali, teatrali, laboratoriali, creative ed artistiche dell’Associazione, in pieno contatto con la natura.

Durante la mattinata verrà presentato il fiorente progetto “Un Albero.. tanti alberi” e verranno messe a dimora ben trenta piante con la partecipazione dei bambini delle scuole che hanno aderito al progetto e con i Carabinieri Biodiversità dell’Aquila alla presenza delle istituzioni locali.

L’Associazione Il Bosco del Fauno nel costituire la propria sede artistica a Goriano Valli, ormai da ben 5 anni, ha scelto di offrire la sua arte e le sue conoscenze non soltanto al proprio Comune ma in tutto il territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Questo giardino sarà l’ulteriore testimonianza di quanto amore si ha per questo territorio e solo attraverso dei gesti molto semplici, quali: il “fare”, il mettere le mani nella terra e il rimboccarsi le mani, si possono far crescere luoghi che accolgono collaborazioni e fanno crescere un territorio che ha bisogno di farsi sentire.