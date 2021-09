L’AQUILA, “A PAGANICA GRAVISSIMO RAID DEI VANDALI NEL PALAZZO DUCALE E NELLA VILLA COMUNALE”

L’AQUILA – “Ennesimo e gravissimo atto di vandalismo a Paganica, frazione dell’Aquila: autori ignoti di un raid hanno forzato questa notte la porta laterale del palazzo Ducale, hanno divelto due estintori e hanno svuotato il loro contenuto, polvere estinguente blu e tossica per la salute, imbrattando le cantine dell’edificio e poi, nell’adiacente villa comunale, la fontana, i giochi per i bambini e i vialetti”.

A denunciarlo, in una nota, l’Amministrazione separata beni di uso civico (Asbuc) di Paganica e San Gregorio, per voce il suo presidente, Fernando Galletti.

La villa è stata chiusa al pubblico nella giornata di oggi e con ogni probabilità lo resterà anche per la giornata di domani, per consentire la bonifica e per porre rimedio alla devastazione

Durissimo il commento del presidente Galletti: “Quello che si è verificato stanotte è solo l’ennesimo atto di vandalismo, e non è purtroppo il primo, in particolare nella villa comunale, che rappresenta un bene comune, un luogo di incontro, di relax e di gioco per anziani mamme e bambini. Solo due giorni fa sono state danneggiate due panchine”.

“Ancora una volta – incalza Galletti – sono entrati all’opera i soliti ignoti. Ci appelliamo pertanto con forza alla cittadinanza a fare segnalazioni, ad aiutare gli inquirenti a risalire ai responsabili. Noi degli Usi civici siamo stufi di inoltrare denunce senza risultati tangibili”.

“L’Asbuc da tempo chiede l’autorizzazione alla Prefettura dell’Aquila per installare telecamere di sorveglianza alla villa comunale e in altre aree sensibili e a rischio, a questo punto sempre più indispensabili. Questa autorizzazione ancora non arriva, eppure era stata annunciata come imminente un anno fa, nel corso di una conferenza dei servizi nel palazzo del governo”, ricorda infine Galletti.