L’AQUILA: A PAGANICA OPERATIVO JUMP, CENTRO AGGREGATIVO ED EDUCATIVO PER I GIOVANI

L’AQUILA – Dal 3 novembre è attivo nella frazione aquilana di Paganica “Jump”, uno spazio dedicato ai giovani tra gli 11 e i 17 anni, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Il progetto nasce per offrire ai ragazzi del territorio un luogo sicuro, stimolante e gratuito dove crescere, apprendere e socializzare.

Il progetto Jump è finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (Presidenza del Consiglio dei Ministri) nell’ambito del PNRR – Missione 5, “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – NextGenerationEU”. Le attività sono completamente gratuite per le famiglie.

All’interno di Jump si svolgono attività di supporto compiti, rafforzamento delle competenze STEM (scienza, matematica e tecnologia), laboratori di lingua inglese, socializzazione e attività ludico-educative, formazione sul metodo di studio e tecniche di apprendimento.

Le attività sono condotte da un’équipe di educatori professionali, formatori e psicologi, con l’obiettivo di promuovere il benessere, l’inclusione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun ragazzo.

La gestione è affidata a una rete di cooperative sociali del territorio associate al Consorzio Solidarietà Con.Sol., attivo a L’Aquila con servizi sociali, assistenza alle persone fragili, formazione professionale e servizi per il lavoro.

Le attività si svolgono negli spazi messi a disposizione dal Comune dell’Aquila nel Progetto CASE di Paganica, in via Tobagi.

L’obiettivo è di rendere JUMP un presidio e un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie, contrastando e prevenendo l’isolamento sociale e situazioni di disagio, attraverso servizi che rendono la comunità territoriale coesa e vicina ai più fragili.