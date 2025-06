L’AQUILA: A PAGANICA SI RIPETE LA TRADIZIONALE CAMMINATA ALLA CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO V

L’AQUILA – Nella frazione aquilana di Paganica si ripete la tradizionale “camminata” alla Chiesa di San Pietro Celestino V che si trova lungo la strada provinciale che porta da Paganica a Pescomaggiore.

Appuntamento per sabato 28 giugno: quest’anno – si legge in una nota -, grazie alla sensibilità della Delegazione dell’Aquila del FAI, la Chiesa sarà aperta dalle ore 9 ed esperti del FAI illustreranno ai visitatori questo luogo dove è conservata una reliquia di San Pietro Celestino V.

Il programma prevede la partenza a piedi dall’antica fontana di Sant’Antonio che si trova nell’omonimo rione e passando per la “Via della Monticazione” si arriva, dopo circa una ventina di minuti alla Chiesa. Lungo questo percorso ci sono delle piazzole attrezzate realizzate a cura dell’Amministrazione separata dei Beni di Uso civico Paganica-San Gregorio.

Alle ore 11 il parroco di Paganica, don Dionisio Humberto Rodriguez, celebrerà la Santa Messa ed alle 12,30 ci sarà un pranzo all’aperto offerto dall’Associazione Culturale “La Fenice”.

Per chiudere la giornata, alle ore 19, si esibirà, nello spazio antistante la Chiesa e curato dall’ASBUC, il Coro della Portella diretto dal Maestro Emanuele Castellano.

Alla Chiesa di San Pietro Celestino V fa tappa il “Fuoco del Morrone” che durante la Perdonanza Celestiniana ripercorre il cammino che Pietro da Morrone fece dall’eremo di Sant’Onofrio a Sulmona alla Basilica di Collemaggio.

“Stiamo investendo risorse economiche e umane – dichiara il presidente dell’Associazione “La Fenice”, Luca Centofanti – per la valorizzazione di questa zona alle falde del Gran Sasso. La Chiesa di San Pietro Celestino V, completamente ristrutturata nel 2019, è meta di visitatori anche da fuori L’Aquila e che si appassionano sempre di più per l’antica storia di questo luogo sacro. Tra gli affreschi spicca la figura di Papa Celestino V che depone a terra la Tiara e le chiavi della Basilica Vaticana.”

“Vorrei ringraziare – conclude Centofanti – il Comune dell’Aquila per l’interesse che sta riservando a questo luogo, il presidente degli Usi civici, Fernando Galletti, che si è fatto carico dell’acquisizione di alcuni terreni circostanti e che provvede a manutenerli, e tutti coloro che in occasione delle iniziative organizzate per la valorizzazione di questo luogo sono sempre disponibili ad aiutarci”.

“Un particolare ringraziamento alla Società Gran Sasso Acqua s.p.a che in questa occasione, come già fatto l’anno scorso, mette a disposizione un’autocisterna con acqua potabile, e all’Aquilaprem s.r.l. che già da qualche anno ci sostiene”.