L’AQUILA: A PAGANICA TORNA LA CORSA DEL CAPPELLO, XXI EDIZIONE DAL 5 AL 7 LUGLIO

L’AQUILA – Torna anche quest’anno a Paganica la tradizionale “Corsa del Cappello”, giunta ormai alla sua XXI edizione, che fa rivivere nella frazione aquilana un’antica tradizione risalente all’anno 1650.

Il programma, che ogni anno si arricchisce di novità, prevede Venerdì 5 Luglio alle 17,00 l’apertura della mostra “Attimi d’Arte”, percorso alla scoperta delle opere di Lia Garofalo che rimarrà aperta per tutti i tre giorno dell’evento. Alle 19,00 apertura stand gastronomici ed alla 21,00 Contest musicale per band “A-Cappello la Finale” con diretta su Radio L’Aquila 1. Dalla mezzanotte DJ set.

Sabato 6 luglio alle 10,00 presso la Sala Civica conferenza “Città sostenibile” a cura dell’Associazione “Ju Parchetto con noi”, alle 15,00 Torneo di briscola ed alle 16,30 presentazione delle squadre che parteciperanno alla Cosa del Cappello, sfida tra i Rioni della frazione aquilana.

Alle 17,00, dopo il giro di ricognizione lungo il tracciato della corsa prenderà il via la XXI Corsa del Cappello tra i rioni di Paganica che sono Piazza, Sant’Antonio, Colle e Pietralata.

Alle 19,00 apertura degli stand gastronomici, alle 21,00 giochi popolari ed alle 23,00 Run Party, special Guest “Dino Brown, la storia della dance”.

Il clou della manifestazione, che ormai attrae un pubblico numerosissimo, soprattutto di turisti anche di fuori regione, sarà Domenica 7 Luglio con una giornata piena di iniziative. Si comincia alle 08,00 con un’escursione in Mountain Bike, ed una in Fuoristrada. Seguirà l’esposizione di auto, di vespe e di trattori d’epoca che invaderà Piazza Umberto I e Piazza della Concezione, per proseguire alla 10,00 con la passeggiata “Alla scoperta delle bellezze paganichesi”. Alle 13,00 apertura di stand gastronomici ed alle 15,00 la Corsa del Cappello Junior per categorie Under 6, under 9 e under 12.

Alle 17,30 è prevista la partenza della Cosa del Cappello, sfida tra i paesi del circondario. Alle 19,00 apertura degli stand gastronomici e alle 21,00 live show “Regina – The Real Queen Experience”, cover band Quenn con spettacolo di danza aerea a cura di Fly Factory. Da mezzanotte a tarda ora Dj Valleesse, Pepi Voice.