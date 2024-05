L’AQUILA: A PALAZZO MARGHERITA IL CONSIGLIO DEI BAMBINI

L’AQUILA – La sala Tullio De Rubeis di Palazzo Margherita all’Aquila ha ospitato una seduta speciale del Consiglio comunale: sui banchi dell’assise, infatti, si sono seduti i bambini della scuola materna Arcobaleno di Gignano (I.C. Paganica).

Solo per un giorno, alunne e alunni hanno ricoperto le cariche di presidente del Consiglio, di sindaco, di assessore, di consigliere e di vigile urbano per imparare a conoscere le dinamiche politiche e amministrative del governo della città attraverso l’esperienza del gioco.

“È stata un’occasione importante per educare i più piccoli alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza civica – commenta in una nota il presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo – I palazzi istituzionali, infatti, devono accogliere la cittadinanza, di ogni età, per consentire la partecipazione democratica alla vita politica”.