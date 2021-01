L’AQUILA, A PIANOLA SEZIONE DISTACCATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIANNI RODARI

L’AQUILA – L’istituto Gianni Rodari aprirà, per il prossimo anno scolastico, una sezione distaccata della scuola secondaria di primo grado nel plesso di Pianola che attualmente ospita infanzia e primaria. A darne l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il dirigente scolastico Marcello Masci.

“Una iniziativa, stimolata anche da una richiesta approvata all’unanimità dal consiglio d’istituto – spiegano sindaco e dirigente scolastico –con cui verrà attivato un servizio di prossimità che consentirà di frequentare la scuola media ai ragazzi in un territorio che attualmente ne è sprovvisto ma, soprattutto, di limitare gli spostamenti delle persone alla luce dell’emergenza Covid. Inoltre una delle condizioni essenziali per la sussistenza di un istituto comprensivo è quella di attuare il cosiddetto curriculum verticale, ovvero un percorso formativo in continuità tra scuola dell’infanzia e primaria di primo e secondo grado”.

“Si tratta di un progetto In linea con la riorganizzazione prevista con il piano di dimensionamento scolastico voluto da questa amministrazione tra i cui obiettivi c’è proprio quello di valorizzare i territori e le frazioni per garantire servizi educativi diffusi”, sottolinea l’assessore alle Politiche educative Francesco Bignotti.

Il dirigente scolastico ha tenuto nella giornata di ieri, presso l’aula magna dell’Istituto a Sassa, una riunione con i genitori degli alunni delle classi quinte di Roio e Pianola per illustrare questa opportunità.

