L’AQUILA, A PIANOLA TORNA IL SUMMER CAMP “ARCOBALENO”. OPEN DAY IL 9 APRILE, SI PARTE IL 13 GIUGNO

L’AQUILA – Dopo il grande successo della prima stagione, il Summer Camp “Arcobaleno” dell’Aquila è pronto a fare il bis.

Quella di sabato 9 aprile, dalle 14 alle 19, nella struttura polivalente in via Mausonia n.60, a Pianola, a pochi minuti dal centro storico del capoluogo abruzzese, sarà una giornata interamente dedicata all’Open Day per mostrare, spiegare e far provare le grandi novità, i nuovi corsi introdotti ed incontrare vecchi e nuovi istruttori e tutor per l’estate 2022, in quello che è diventato, al primo colpo, un vero e proprio punto di riferimento per bambini e ragazzi.

Il campus aprirà ufficialmente lunedì 13 giugno e chiuderà il 9 settembre, con orari dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.

“La ‘formula’ che abbiamo scelto per il Summer Camp ‘Arcobaleno’ – spiega Ornella Cerroni, docente di ruolo nelle scuole superiori e direttrice del Centro Danza Art Nouveau e dell’Asd l’Etoile – si è rivelata vincente. E ci ha permesso di ripartire per il secondo anno consecutivo con l’aggiunta di altri sport ed altre attività sia ludiche che culturali nel segno del divertimento, dell’apprendimento, della formazione e della crescita sia personale che collettiva dei nostri bambini e ragazzi”.

Tra le novità dell’estate 2022, lo skate park con istruttore, un campo da beach volley, un corso di fumettistica e teatro rispettivamente tenuti da Selene Torlino e Gemma Maria La Cecilia, docenti di alto profilo professionale che vanno ad aggiungersi ai corsi di musica, canto, danza classica, moderna e hip-hop, bollywood, body e face painting, arrampicata, tennis, bike, calcio, pattinaggio. Il nuoto sarà curato da Pianeta Acqua, con la rinnovata convenzione con l’ottima Isadora Perrotti.

Inoltre, ci sarà spazio per un percorso formativo-educativo sul tema della biodiversità, in collaborazione con l’associazione Passione Caitpr, che permetterà agli iscritti, tra l’altro, di stare a contatto con i cavalli del territorio abruzzese.

“Abbiamo ampliato la fascia di età – spiega ancora Cerroni – che quest’anno sarà dai quattro anni e mezzo ai quattordici anni. Un modo per andare ancora più incontro alle famiglie del nostro territorio”.

“Ma abbiamo anche aumentato il numero dei tutor che si occuperanno dei bambini e dei ragazzi – afferma il maestro Giuseppe Lucente, direttore del Summer Camp Arcobaleno –. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, per permettere ai nostri iscritti di frequentare il campus in totale sicurezza”.

Tra le conferme dopo il successo della scorsa estate, quella dei pasti freschi, preparati al momento e serviti nella sala ristorante da personale qualificato. E, con cadenza settimanale, ci sarà nuovamente spazio per il tanto amato corso di cucina tenuto dallo chef.

“Siamo orgogliosi e felici di come la città e non solo stanno rispondendo alle proposte formative che proponiamo, un ringraziamento alla imprenditrice aquilana Marzia Frattale, dell’azienda Edilfrair, che ha dimostrato di saper e voler credere nei progetti di formazione e che non si tira mai indietro nel dare il suo supporto alle iniziative di crescita dei più giovani”, conclude Cerroni.

