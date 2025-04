L’AQUILA: A PRETURO CACCIA ALL’UOVO TRA CULTURA E SOLIDARIETA’

L’AQUILA – Una “caccia” all’uovo che ha coinvolto ragazzi e ragazze per supportare l’attività dell’associazione no profit SanFilippo Fighters, punto di riferimento in Italia per le famiglie con bimbi e ragazzi con sindrome di Sanfilippo.

È l’iniziativa pasquale che questo pomeriggio ha animato la zona ovest dell’Aquila, in particolare il territorio di Preturo, su iniziativa della Proloco Sabinum, l’Asd Sant’Anna, l’Associazione Culturale le 2 Mura, l’Asd Sulle Tracce del Mammut e l’Asd 99 Castelli.

Ogni frazione, organizzata in squadre composte da bambini e genitori, ha ricevuto una mappa di un altro paese recante gli indizi per trovare le 5 uova nascoste nel minor tempo possibile e completare il gioco.

“Ogni uovo – spiega Manuel Cucchiella, della Proloco Sabinum, ideatore del format – è stato nascosto in un luogo iconico e identitario delle nostre frazioni; con il gioco abbiamo stimolato l’interesse, la passione e la curiosità dei più piccoli. Da Palazzo Quinzi di Cese al Cotore di San Marco passando per la Fontana Monumentale di Preturo i nostri ragazzi hanno scoperto e approfondito i luoghi e le radici del nostro territorio. Il passaggio alla Costa di Colle e alla Chiesa di San Nicola di Pozza accompagneranno i racconti del pranzo domenicale pasquale di domani”.

“Un ringraziamento alle associazioni di questo splendido territorio e all’amico Alessandro Ciammetti – commenta Elisa Di Cesare per la SanFilippo Fighters – per aver scelto di supportarci e porre l’attenzione su una sindrome ad oggi ancora poco conosciuta e per cui non esiste una cura.”

A supervisionare e coordinare la giornata il consigliere del Comune dell’Aquila Livio Vittorini che ha sottolineato come “la vivacità dell’associazionismo di questo territorio rappresenta un valore aggiunto autentico ed il binomio cultura-solidarietà è un’esperienza da ripetere”.

“A tal proposito sono già a lavoro con l’amica e collega Maura Castellani per portare l’anno prossimo in centro storico una caccia all’uovo alla scoperta dei tesori nascosti coinvolgendo Usra, Soprintendenza e Munda. Con parole semplici presenteremo ai ragazzi e alle ragazze aquilane dei pezzi poco conosciuti del nostro patrimonio culturale locale perseguendo un fine nobile”, conclude.