L’AQUILA: A PRETURO SI INAUGURA LA NUOVA PIAZZA DOMENICO VITTORINI

12 Dicembre 2025 18:12

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Sarà inaugurata sabato 20 dicembre, alle 11:30, la “nuova” Piazza Domenico Vittorini, nella frazione di Preturo.

Lo spazio pubblico – viene ricordato in una nota – verrà riconsegnato alla comunità dopo gli interventi di ampliamento e riqualificazione realizzati dall’Amministrazione.





Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna e il presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini.

La cerimonia di inaugurazione è aperta al pubblico.

