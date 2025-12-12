L’AQUILA: A PRETURO SI INAUGURA LA NUOVA PIAZZA DOMENICO VITTORINI

L’AQUILA – Sarà inaugurata sabato 20 dicembre, alle 11:30, la “nuova” Piazza Domenico Vittorini, nella frazione di Preturo.
Lo spazio pubblico – viene ricordato in una nota – verrà riconsegnato alla comunità dopo gli interventi di ampliamento e riqualificazione realizzati dall’Amministrazione.
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna e il presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini.
La cerimonia di inaugurazione è aperta al pubblico.
