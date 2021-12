L’AQUILA, A SAN BERNARDINO I CANTI DI NATALE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE FILIPPINI

L’AQUILA- “Nella splendida cornice della scalinata della Basilica di San Bernardino, all’Aquila, i bambini della Scuola Primaria Maestre Pie Filippini hanno intonato emozionanti canti, per augurare alle famiglie e alla città tutta un sereno Natale”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “Alla presenza del vice sindaco, del presidente del Consiglio comunale e del vice presidente della Regione Abruzzo i piccoli cantori, aiutati da una cornice fiabesca, hanno creato con le loro splendide voci una magia che ha catturato l’attenzione anche di semplici passanti, affascinati dalla suggestiva atmosfera”.

Il messaggio che la scuola ha voluto inviare con le parole della dirigente Lucia Estrafallaces è quello della “vicinanza delle Maestre Pie Filippini a tutte le famiglie e alla città intera in un momento particolarmente difficile nel quale la fede e la solidarietà, valori cardini del nostro Istituto e dei nostri bambini, illumineranno la via per un domani di gioia e serenità”.