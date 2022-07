L’AQUILA: “A SANTA BARBARA EX ASILO ANCORA ABBANDONATO E MARCIAPIEDI IMPRATICABILI”, LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – “A oltre 13 anni dal sisma del 6 aprile che colpì L’Aquila, a Santa Barbara, l’ex asilo comunale corre il rischio di crollo. Inoltre è diventato quasi impossibile percorrere il marciapiede adiacente la struttura, che oltre la pericolosità di quest’ultima, versa in condizioni di quasi totale abbandono. Il passaggio pedonale è praticamente sommerso dalla vegetazione”.

È la segnalazione, arrivata ad AbruzzoWeb, da parte di una residente del quartiere aquuilano, che continua: “Abbiamo chiesto spiegazioni ma non ci sono state fornite. Nessuna soluzione neanche a breve termine per i marciapiedi. Il Comune, la Asl, l’Anas? Chi dovrebbe intervenire? Intervenga! In queste condizioni la città risulta invivibile e dopo tutti gli sforzi che gli aquilani hanno fatto, non si possono accettare certe situazioni”.