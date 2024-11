L’AQUILA: A TEATRO CON L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

L’AQUILA – Un laboratorio teatrale per avviare un confronto creativo che condurrà, nel tempo, alla realizzazione dello spettacolo di fine anno.

Domani pomeriggio, 26 novembre 2024, presso il Teatro Lolli Quaranta dell’ex Onpi, l’Università per la Terza Età dell’Aquila darà il via a un nuovo appuntamento dedicato al teatro, con il coinvolgimento della regista Maria Cristina Giambruno.

Come viene spiegato in una nota, durante l’incontro, che segna l’avvio del laboratorio teatrale settimanale in programma ogni martedì, la regista guiderà il gruppo “I Commedianti”, la compagnia teatrale dell’Ute, lavorando con vecchie e nuove leve.

Grazie a una convenzione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (Abaq), il laboratorio teatrale si arricchirà, poi, del contributo degli studenti dell’Accademia, che saranno gli artefici di scenografie e costumi per lo spettacolo finale.

Mercoledì 27 novembre, alle 16, presso la Sala Ipogea del Consiglio regionale, sarà invece la volta dell’approfondimento culturale, in compagnia del professor Alfonso Forgione che terrà una conferenza sulle due Cattedrali aquilane e la fondazione della città capoluogo, un viaggio attraverso la storia e il patrimonio artistico locale.