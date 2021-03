L’AQUILA, ABBANDONO RIFIUTI: SCATTANO MULTE, INTENSIFICATI CONTROLLI

L’AQUILA – Continua la lotta e l’impegno contro l’abbandono di rifiuti ingombranti in prossimità dei cassonetti o in luoghi isolati da parte di alcuni utenti.

La collaborazione tra Asm SpA, il Comando dei Carabinieri Forestali dell’Aquila e l’Assessorato all’Ambiente del Comune dell’Aquila, nonché le segnalazioni dei cittadini ha permesso di riscontrare, dopo mirati controlli sul territorio, diversi illeciti che hanno comportato l’avvio, in alcuni casi, di procedure di segnalazione alla Procura della Repubblica dell’Aquila.

“Invitiamo i cittadini a seguire le regole e al rispetto dell’ambiente, anche nei piccoli gesti come l’abbandono di mascherine e guanti, la città ne è piena” si legge in una nota dell’Asm nella quale viene ricordato che “Il Centro di Raccolta per lo smaltimento degli ingombranti a Bazzano è gratuito, causa Covid si riceve solo su appuntamento telefonico al n° verde 800208820”.

“La collaborazione tra Enti e l’attenzione dei cittadini è fondamentale per debellare questi gesti di inciviltà – commenta l’amministratore di Asm SpA Lanfranco Massimi – Ringrazio per il puntuale intervento il Comando della Stazione dei Carabinieri Forestali che, nonostante l’estensione del nostro territorio, insieme alla Polizia Municipale svolgono un ruolo di monitoraggio e controllo continuo del territorio. L’assessore Fabrizio Taranta sempre attento e al nostro fianco nell’impegno per contrastare l’abbandono dei rifiuti, condivide con noi la necessità di potenziare sempre più i controlli diretti a ridurre al minimo gli abbandoni dei rifiuti ingombranti, talvolta anche pericolosi”.