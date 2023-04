L’AQUILA, “ABBATTIMENTO ALBERI INGIUSTIFICATO A PIAZZA SAN SILVESTRO”, SEGNALAZIONI CITTADINI

L’AQUILA – “Il comune dell’Aquila decide di abbattere alberi storici”.

È quanto denuncia un gruppo di cittadini, con segnalazioni arrivate anche a questo giornale, e sui social in diversi post viene spiegato: “Questa mattina due piante che d’estate porta ombra e fresco in piazza San Silvestro sono state considerate di troppo e il Comune ha deciso di abbatterle”.

“I primi avvisi, finti e senza troppe notizie, sono stati messi sui posti auto sotto le piante senza uno straccio di ordinanza e in forma molto anonima, mentre questa mattina gli operai incaricati dal comune hanno iniziato lo scempio – viene lamentato – Hanno alleggerito la pianta mentre nella piazza si cercava un confronto con i messi comunali che non sono stati contenti delle domande, vi riporto qua sperando che qualcuno possa rispondere:

Le due piante hanno una storia quasi centenaria alle spalle, infatti riportano il codice 002 e 001 (che è stato accuratamente tolto dalla pianta), potrebbero benissimo essere messe a paragone della chiesa della piazza, per quale motivo vanno abbattute? Perché i cartelli, oggi sostituiti con un’ordinanza di cui non si hanno tracce sull’albo pretorio del comune, non riportavano l’ordinanza comunale? Sono stati fatti delle analisi approfondite sulle piante per controllarne lo stato di salute prima di decidere? Dove sono queste analisi? Da chi sono state fatte?”.