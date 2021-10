L’AQUILA, “ABRUZZO HORROR FESTIVAL”: IL 20 OTTOBRE LA SETTIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Grande attesa per la nuova edizione dell’Abruzzo Horror Festival, il grande evento tematico giunto ormai al settimo anno. Il centro storico è pronto per ospitare anche quest’anno i cortometraggi vincitori della sezione cinematografica e i racconti e le poesie premiate nell’Abruzzo Horror Literary Contest III. Sempre in centro storico si terrà la conferenza stampa relativa alla manifestazione, per la precisione presso la Sala eventi della libreria Colacchi, mercoledì 20 ottobre alle 17:30.

All’evento, patrocinato dal Comune dell’Aquila, saranno presentiil Vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele; l’assessore al turismo del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio; il presidente dell’associazione L’Aquila Young nonché fondatore dell’Abruzzo Horror Festival, Marcello Di Giacomo; il presidente di giuria del contest letterario, la giornalista e poetessa Alessandra Prospero e l’attore, regista e scrittore Alessandro Martorelli, giurato nell’edizione 2020.

Durante la conferenza sarà presentata anche l’antologiache raccoglie i testi vincitori della passata edizione dell’Abruzzo Horror Literary Contest, per la sezione Poesia e Racconto, e i contributi dei giurati dell’edizione 2020: Federico Del Monaco (scrittore e regista), Paolo Di Orazio (scrittore), Alessandro Martorelli, Alessandra Prospero e Salvatore Santangelo (giornalista professionista, scrittore e docente).