L’AQUILA: ACCENSIONE ANTICIPATA RISCALDAMENTI, SINDACO FIRMA ORDINANZA

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza numero 61 con cui si autorizza l’anticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale, a partire dalla giornata odierna, 4 ottobre 2025, con una durata giornaliera massimo di 2 ore (articolate anche in due o più sezioni) fino a martedì 14 ottobre prossimo.
