L’AQUILA ACCOGLIE LA FIACCOLA DI SPECIAL OLYMPICS: TORCH RUN VERSO GIOCHI INVERNALI DI TORINO 2025

L’AQUILA – L’Aquila accoglie la fiaccola di Special Olympics.

Per la prima volta nella storia, l’Italia ospiterà i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, in programma a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 1.500 atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da 102 delegazioni internazionali, che gareggeranno in otto discipline sportive.

Special Olympics è un movimento globale che, attraverso lo sport unificato, promuove inclusione e rispetto, affinché ogni persona venga valorizzata per le proprie capacità e non discriminata per le proprie differenze.

Di seguito la nota completa.

Il Torch Run: il viaggio della fiaccola per un messaggio di inclusione

Nel percorso di avvicinamento ai Giochi Mondiali, secondo la tradizione internazionale, la fiaccola Special Olympics attraverserà tutti i capoluoghi di regione italiani con il Torch Run, un evento simbolico che coinvolgerà migliaia di persone tra atleti, studenti, istituzioni e cittadini.

Il 25 febbraio 2025, alle ore 11, in contemporanea in tutte le regioni, atleti con e senza disabilità intellettive percorreranno insieme un tragitto simbolico che culminerà, alle ore 12, con la cerimonia di accensione del tripode nelle piazze rappresentative di ogni capoluogo.

Per la regione Abruzzo, la tappa del Torch Run si svolgerà a L’Aquila, con partenza da Viale Gran Sasso e arrivo al Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Qui si terranno il cerimoniale di accensione del tripode, i saluti istituzionali e la presentazione della Delegazione italiana proveniente dal territorio, che prenderà parte ai Giochi Mondiali.

A sottolineare il valore dell’evento sarà presente Paola Protopapa, atleta paralimpica e medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Pechino, in qualità di ambasciatrice dei valori sportivi.

L’evento è organizzato da Special Olympics Team Abruzzo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Organismo Regionale dello Sport Scolastico . La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti, rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale, forze dell’ordine e associazioni, tutti uniti per scortare la fiaccola e diffondere il messaggio di inclusione.

L’Aquila è stata scelta come sede della tappa abruzzese per la sua vocazione negli sport invernali e per la presenza di due atleti aquilani convocati ai Giochi Mondiali Special Olympics.

La fiaccola olimpica si accenderà il 25 febbraio ad Atene e simbolicamente il 25 febbraio illuminerà i capoluoghi di regione, per poi arrivare il 26 febbraio 2025 a Roma, dove sarà benedetta da Papa Francesco prima di proseguire il suo viaggio verso il Piemonte, con arrivo il 1° marzo e accensione del fuoco olimpico alla cerimonia di apertura di Torino, l’8 marzo 2025.

Programma ufficiale – 25 febbraio 2025

Ore 11:00 – Partenza della fiaccola (Percorso: Viale Gran Sasso – Piazza Battaglione degli Alpini – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Duomo – Corso Federico II – Viale Francesco Crispi)

· Ore 11:30 – Arrivo all’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo

o Saluti istituzionali

o Giuramento dell’Atleta Special Olympics

o Accensione del Tripode

o Esibizione dell’Associazione “I MusicAbili” di Roseto degli Abruzzi

o Esibizione dell’Istituto Dottrina Cristiana di L’Aquila

o Esibizione del Team Sport L’Aquila

Un evento di comunità per celebrare l’inclusione

Il Torch Run Community Run rappresenta un’importante occasione per diffondere i principi di inclusione, equità e riconoscimento delle persone con disabilità intellettive, ma anche un momento di festa per la città e il territorio.

La fiaccola sarà portata da 25 Atleti Special Olympics della regione Abruzzo, provenienti da: Istituto Enrico Mattei di Vasto, Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi, Istituto Di Poppa Rozzi di Teramo, Team Basket Centro Abruzzo di Sulmona, Team Sport L’Aquila, Team Radici Country Club di Pescara e Team Scavalcando di Pianella

A scortare la fiaccola sarà il Comando della Polizia Municipale di L’Aquila, unitamente alle forze dell’ordine, alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, oltre a numerose associazioni locali, tra cui Atletica Abruzzo, Gruppo Sportivo Polizia Municipale dell’Aquila e atleti del Fuoco del Morrone

Sarà presente anche una delegazione di studenti della Facoltà di Scienze Motorie di L’Aquila

Hanno inoltre aderito sei Club Service cittadini: Lions Club L’Aquila, Panathlon Club L’Aquila, Rotary L’Aquila, Rotary Gran Sasso d’Italia, Soroptimist L’Aquila, Kiwanis Club L’Aquila e l’Associazione Nazionale Alpini d’Abruzzo, che hanno aderito alla campagna “Adotta un Campione” sostenendo le spese della trasferta mondiale di Agnese Rocchi e Christian Dervishi, che gareggeranno nella disciplina dello sci nordico ai Giochi Mondiali.

Gli Istituti Scolastici aquilani, insieme all’Istituto Dottrina Cristiana, prenderanno parte all’evento con la partecipazione attiva dei loro studenti. In particolare, l’Istituto Dottrina Cristiana arricchirà l’iniziativa con un’esibizione musicale ispirata ai Giochi Olimpici, offrendo un momento di grande coinvolgimento e celebrazione dei valori sportivi attraverso la musica..

Un viaggio di speranza verso Torino 2025

Il passaggio della fiaccola Special Olympics rappresenta un simbolo di unità, condivisione e inclusione. Il Torch Run Community Run di L’Aquila sarà un evento di grande valore simbolico, in cui sport, istituzioni e comunità si uniranno per celebrare i valori di inclusione, rispetto e partecipazione attiva.

L’arrivo della fiaccola in città segna un passaggio significativo verso i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, il più grande evento sportivo dell’anno dedicato all’inclusione.

Illuminazione dei monumenti: un simbolo di inclusione Tra le azioni fondamentali legate alla Community Run, in una storica partnership internazionale, si inserisce l’iniziativa dei Club Lions, che, in collaborazione con le amministrazioni comunali, promuove l’illuminazione in rosso di un monumento significativo in ogni provincia coinvolta. A L’Aquila, saranno illuminati:

Il Palazzo del Consiglio Regionale d’Abruzzo

La Fontana Luminosa, grazie all’adesione del Comune

Anche altre città abruzzesi stanno aderendo all’iniziativa, rafforzando il messaggio di inclusione e partecipazione che caratterizza i Giochi Mondiali Special Olympics 2025.