L’AQUILA: ACCUSA MALORE E TENTA DI RAGGIUNGERE L’OSPEDALE, DONNA DI 68 ANNI MUORE A SAN GREGORIO

L’AQUILA – Tragedia questa sera all’Aquila dove una donna di 68 anni, che ha accusato un malore, è morta mentre tentava di raggiungere in auto l’ospedale.

Secondo quanto riferito dal 118, in serata, la donna avrebbe avvertito un dolore toracico e i familiari, allarmati, avrebbero cercato di portarla in auto in ospedale.

La donna, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è morta nei pressi di un bar di San Gregorio e all’arrivo delle ambulanze di Barisciano e del 118 dell’Aquila era già troppo tardi, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.