L’AQUILA, ACQUA NON POTABILE: SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO

L’AQUILA – Assalto ai supermercati aquilani, dove è partita la “caccia” alle bottiglie d’acqua dopo l’ordinanza di non potabilità firmata in serata.

In tanti, dopo la notizia, si sono precipitati nei negozi della città per fare la scorta, preoccupati per un possibile stop prolungato.

Infatti, la sospensione, è “valida fino a nuova disposizione, che sarà emanata a seguito di ulteriori controlli da cui risulteranno valori conformi a norma di legge, “nelle zone interessate l’acqua pertanto non potrà essere bevuta né usata per cucinare, ma soltanto per l’igiene personale e usi domestici”, si legge nell’ordinanza del Comune.

Sono esclusi dal divieto i nuclei di Coppito, Roio, San Vittorino, Preturo, Sassa e Arischia.