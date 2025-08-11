L’AQUILA: AD ARISCHIA SEI GIORNI DI FESTA PER LA MADONNA DELL’ASSUNTA

L’AQUILA – La frazione aquilana di Arischia si veste a festa per celebrare la Festa della Madonna dell’Assunta, in programma dall’11 al 16 agosto 2025: un ricco calendario di eventi porterà nel borgo arte, cultura, musica e momenti di tradizione popolare.

Di seguito la nota completa con il programma.

Si partirà l’11 agosto con l’inaugurazione della Mostra Artistica di Pino Gizzi che esporrà le sue “Arche”, espressione di artigianato locale, presso la sede ADUC di Arischia, che rimarrà visitabile fino al 13 agosto.

Il 12 agosto spazio al grande schermo con la rassegna “Cinema sotto le stelle”, due proiezioni animeranno la serata: Encanto (2021) e Jungle Cruise (2021).

Il 13 agosto sarà dedicato al teatro con la rappresentazione Agenzia Matrimoniale, commedia brillante scritta da Rossana Crisi Villani e diretta da Fabrizia Cordeschi, che promette di regalare al pubblico momenti di risate e ilarità.

Il 14 agosto spazio alla radio con la diretta nazionale de Lo Zoo di 105, con Paolo Noise e Jonny Mele.

Il 15 agosto, giorno dell’Assunta, sarà scandito da musica bandistica, giochi popolari, intrattenimento per bambini e il concerto della band Direzioni Parallele, fino al gran finale con i tradizionali fuochi pirotecnici.

La chiusura, il 16 agosto, vedrà l’estrazione della lotteria di beneficenza e il concerto-spettacolo di Vittorio il Fenomeno.

L’evento è organizzato dal Comitato Festa Arischia 2025, dall’Associazione Culturale Abbazia San Benedetto Arischia e dalla Pro Loco di Arischia con il patrocinio del Comune de L’Aquila.

Vi aspettiamo per vivere insieme sei giorni di emozioni, risate, cultura e tradizione