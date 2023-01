L’AQUILA: ADDIO AL CAVALIER ALFREDO MANIERI, MORTO A 102 ANNI IL GRANDE TIFOSO DEI ROSSOBLÙ

L’AQUILA – Il calcio aquilano piange Alfredo Manieri, venuto a mancare ieri all’età di 102 anni, da sempre accalorato tifoso dell’Aquila calcio, titolare della storica macellerie in via Tre Marie. Per la sua dedizione è stato anche insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1975 dal Presidente della Repubblica. Nato il 20 febbraio 1921, ha assistito anche alla fondazione dell’Aquila Calcio 1927 di cui è rimasto tifosissimo, e considerato una vera e propria istituzione tra gli spalti.

I funerali si svolgeranno domani alle 10,30 nella chiesa di Pettino

Ha detto commosso il presidente rossoblù Massimiliano Barberio: “A breve avrebbe compiuto 102 anni e sono passati quasi due anni da quando la società consegnò la maglia a un grosso appassionato dei nostri colori. Si è trattato di un gesto di gratitudine sentito da parte nostra per le persone che meritano. Appresa la notizia da un amico abbiamo subito ricordato un grande tifoso. Anche i propri figli, che conosco, sono sempre vicini alla società sottoscrivendo per primi l’abbonamento. Gesti così fanno sentire la vicinanza delle persone e la passione per la nostra squadra”.