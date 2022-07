L’AQUILA – Lutto all’Aquila, e in particolare nella frazione di Sassa, per la scomparsa di Dino Pace, venuto a mancare ieri sera all’età di 68 anni, stroncato da un infarto.

Pace, conosciuto come “Ju Marchese”, era molto conosciuto e stimato in città, dove per anni aveva lavorato nella Bnl.

I funerali si terranno domani, alle 15, nella chiesa di Santa Giusta, a Sassa.