L’AQUILA: ADDIO A FRANCO CICERONE, “ESEMPIO DI UMANITA’ AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ ABRUZZESE”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Francesco “Franco” Cicerone, già parlamentare, consigliere regionale e comunale, morto a 85 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

In una nota la consigliera comunale Pd Stefania Pezzopane lo ricorda come un “compagno, amico, maestro”. Un lutto che “mi addolora molto”.

“È stato militante e dirigente del PCI e PDS – ricorda Pezzopane -, a lungo capogruppo in Consiglio regionale e parlamentare, consigliere comunale. L’ho conosciuto quando ero una studentessa e ho lavorato spesso al suo fianco. Ivi compresa una straordinaria campagna elettorale per la Regione in cui lui era candidato ed io lo affiancai emozionatissima candidata come giovane ragazza per fare una candidatura di servizio. Quanto ho imparato!”.

“Un uomo che ha saputo unire i valori della sinistra italiana con la difesa delle istituzioni democratiche. Un esempio di serietà, umanità, competenza e sensibilità, sempre al servizio della comunità abruzzese. Condoglianze a Fiorella, Ezio ed a tutta la famiglia di Franco”, conclude Pezzopane.

Anche la Federazione provinciale del Partito Democratico e l’Unione comunale dell’Aquila, si legge in una nota, “piangono, commossi, la scomparsa del compagno Franco Cicerone, che ha segnato in maniera indelebile la vita politica aquilana e abruzzese”.

“Figlio di Eude Cicerone, Franco è stato esempio di rettitudine e generosità, sempre al servizio della sua comunità, da esponente di riferimento del PCI dell’Aquila e, poi, nei ruoli istituzionali ricoperti con dedizione e impegno. Consigliere comunale, consigliere regionale dal 1975 al 1987 e, dal 1987 al 1992 deputato PCI/PDS, Franco Cicerone è stato protagonista di una stagione civica e politica indimenticabile e irripetibile, al fianco di Alvaro Iovannitti, Federico Brini, Antonio Centi e le compagne e i compagni del PCI aquilano”.

“Il suo esempio resterà per le future generazioni, il suo impegno sarà da stimolo alla comunità politica che a lui, oggi, pensa con affetto e gratitudine. Il Partito Democratico porge alla famiglia le più sincere condoglianze”.

Scrive Gianni Melilla, ex parlamentare PDS e SEL: “Con Franco Cicerone se ne va una parte importante della sinistra comunista e della Politica abruzzese. Ha rappresentato nelle istituzioni il PCI e il popolo aquilano e abruzzese con disciplina e onore. Colto, onesto, coerente e rigoroso anche nelle mediazioni politiche , profondamente legato alla classe operaia e al mondo del lavoro. Ha avuto la grande intuizione di coltivare l’idea dell’Abruzzo dei Parchi contribuendo da deputato alla approvazione della legge quadro 394 sui Parchi nazionali italiani.

Al Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha lasciato semi fecondi di buona politica e sana opposizione costruttiva. È stato un Maestro per tanti giovani comunisti. Sono vicino al dolore dei suoi familiari e della comunità politica aquilana”.