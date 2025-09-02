L’AQUILA: ADDIO A GAETANO MICHETTI APPREZZATO FOTOGRAFO E GALLERISTA. AVEVA 86 ANNI

L’AQUILA – E’ morto, a 86 anni, Gaetano Michetti, aquilano, fotografo e gallerista: ospitava nel suo atelier le opere di centinaia di artisti abruzzesi. Innumerevoli le sue collaborazioni artistiche con le gallerie aperte ad esempio in via Fortebraccio, in un periodo e in una zona ancora devastata dal sisma. Poi a viale della Croce Rossa, con la galleria Teofilo Patini in cui venivano ospitate le opere di centinaia di artisti dell’Aquila e anche di Avezzano (L’Aquila).

Nelle sue tante attività, secondo quanto riporta il Centro, Gaetano Michetti non dimenticava mai di ricordare il figlio Paolo, prematuramente scomparso alcuni anni fa. Tantissimi i ricordi sui social, a partire dal collega Mimmo Emanuele, artista che espone nella sua galleria in piazza San Marco. «Conobbi Gaetano negli anni ’70/’80 nel corso di un’estemporanea di pittura a Paganica. Gaetano faceva parte della giuria assieme al mai dimenticato maestro Amleto Cencioni. Presi uno dei premi grazie a un ottimo consiglio di Gaetano”.

Luigi Calvisi, ex presidente della Pro loco di Fossa (L’Aquila), ricorda «un personaggio eclettico e a suo modo formidabile, fotografo storico di Fossa e di tutta la generazione nata dal 1950 in poi, appassionato d’arte e storico corniciaio aquilano, ha ritratto le comunioni e matrimoni della Valle dell’Aterno». Gaetano Michetti lascia i figli Fernanda, Roberta ed Emanuele. I funerali oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso al cimitero dell’Aquila.