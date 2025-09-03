L’AQUILA: ADDIO A GENNARO MELLONE INDISCUSSO “RE DEL BILIARDO”, AVEVA 89 ANNI

L’AQUILA – Con immenso dolore di tutti i familiari e dei tanti amici è purtroppo deceduto Gennaro Mellone, aquilano, una vita dedicata allo Sport del Biliardo, dal 1960 pioniere e precursore dei tempi nell’importare questa nobile arte e in Abruzzo e proprietario di svariate sale Biliardo all’Aquila: è stato anche ideatore di soluzioni logistiche ed operative all’interno del Centro Sportivo “Palabiliardo L’Aquila” costituito dal figlio Maurizio e da Silvio Giuliani. Sincere condoglianze alla figlia Manuela ai nipoti Matteo ed Ilaria ed alla carissima Nadia.

Il rito religioso si svolgerà oggi alle 15,30 nella chiesa di San Bernardino a piazza d’armi.