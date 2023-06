L’AQUILA: ADDIO A GIORGIO MASSARI, STORICO TITOLARE DELLA CANTINA JU BOSS

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la morte di Giorgio Massari, storico titolare, insieme al fratello Franco, della nota cantina Ju Boss, in piazza Regina Margherita.

La cantina ha aperto i battenti nel lontano 1931, grazie a Mariano Massari, minatore tornato dagli Stati Uniti, soprannominato “ju boss”. Dopo anni di lavori di ristrutturazione, il locale ha riaperto le sue porte a novembre 2021 in piazza Regina Margherita.

“A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia Massari per la perdita di Giorgio, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Figura indimenticabile della vita sociale cittadina, stimato professionista e cultore del buon vino che era solito servire accompagnato da ironia, cortesia e competenza nei locali della cantina divenuta una vera e propria istituzione per la comunità aquilana di ogni età. Nel dicembre 2009, a soli pochi mesi dal terremoto, furono tra i primi a riprendere l’attività in centro storico contribuendo a ricomporre la socialità dispersa. Alla famiglia Massari, alla moglie Silvana, ai figli Pierluigi, Fabrizio e Cristina, giunga tutto il mio affetto”, conclude il primo cittadino.

Il ricordo del senatore Guido Liris: “Giorgio era un punto di riferimento, assieme a un buon bicchiere di vino dispensava sempre cordialità e affetto a chiunque frequentasse il bancone de Ju Boss anche solo sporadicamente. Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli che portano avanti un’attività storica sopravvissuta a ogni epoca, invio le mie più sincere condoglianze”.

Anche per la consigliera comunale Stefania Pezzopane è “una notizia dolorosa. Sono nata in Via Castello e la cantina dei fratelli Massari era lì. Ci passavo ogni giorno per andare al forno milanese a comprare la pizza. E si vedeva sempre un gran lavorio, anche nel magazzino dove c’era il vino che veniva portato in casa. Poi è diventato un luogo diverso, di ritrovo, di brindisi, di chiacchiere, ho foto bellissime di momenti importanti della mia vita che di sono svolti lì, tra i sorrisi. Ho portato in questo posto iconico artisti, cantanti, giornalisti, personaggi importanti delle istituzioni che rimanevano sempre affascinati dal luogo e dalla familiarità che si era naturalmente instaurata grazie a questa bella famiglia. La perdita di Giorgio è un dolore, ma sappiamo tutte e tutti che JU BOSS continuerà ad essere quello che è e che ognuno di noi entrando lì, continuerà a sentirlo dietro il banco come presenza viva. Un abbraccio a tutta la famiglia Massari ed alla grande famiglia de JU BOSS”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.

