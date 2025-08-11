L’AQUILA: ADDIO A LUCIO CAPRI, “ARTISTA E UOMO SPECIALE”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa del pittore e artigiano Lucio Capri, morto a 64 anni dopo aver affrontato una malattia.

Un artista e una persona speciale, così lo ricordano in tanti, particolarmente commossi per una perdita che ha segnato la comunità.

Lascia la moglie Anna Rita le figlie Giulia e Alice.

I funerali si terranno domani, martedì 12 agosto, alle 15.30, nella chiesa di San Silvestro all’Aquila.

Grande talento pittorico, ispirato dai dipinti di Caravaggio e Teofilo Patini, si fa conoscere in ambito locale e nazionale con numerose mostre. Nel 2019 viene invitato ad esporre le sue opere nella biennale degli Emirati Arabi. In molti, begli anni, hanno avuto il privilegio di apprezzare i suoi suggestivi presepi. Significativo è stato l’incontro con Arte in Bottega di Mimmo Emanuele e la partecipazione agli eventi più recenti qui organizzati, che hanno risvegliato in Lucio il desiderio di rimettersi in gioco.

Proprio Mimmo Emanuele scrive: “È stato un privilegio presentarti nella tua recente mostra personale allo Scalco L’Aquila. Mi rimarrà nel cuore il tuo sguardo appagato nel vedere l’affluenza di tanti amici il giorno della inaugurazione. Quelle persone che come me ti hanno sempre voluto BENE. UN ABBRACCIO da lontano…”.

Il ricordo commosso l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente: “Quella con Lucio è stata una delle poche amicizie che credo possano nascere su FB. Cominciai a seguire questo strano nome del profilo, il suo amore per gli animali, una sua malcelata bontà, insomma tutti i suoi post. E cominciammo a scambiare commenti. Poi una mattina a Bazzano, non senza un certo iniziale imbarazzo, ci incontrammo di persona al centro vaccinazioni. ‘Ah sei tu, finalmente’. Da allora più contatti e messaggi. Ho scoperto, soprattutto nella fase drammatica di questi ultimi 12 mesi, un uomo davvero eccezionale. Coraggioso, perbene, con alti valori morali, buono, e con un animo sensibile da grande artista. Ci eravamo incontrati un mese e mezzo fa in palestra, ove ancora una volta ho ammirato il suo coraggio, la sua forza d’animo. Insegnamento per tutti. Ultimo messaggio pochi giorni fa. Mi dispiace molto che se ne sia andata una così bella persona, che avrei voluto incontrare anni ed anni fa. Ne sarei uscito arricchito. Un abbraccio alla famiglia”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.