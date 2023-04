L’AQUILA: ADDIO A MARIA ANTONIETTA DE PAULIS, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto nella frazione aquilana di Paganica per la morte di Maria Antonietta De Paulis, venuta a mancare a causa di una malattia a soli 53 anni.

De Paulis era titolare, insieme ai fratelli Mauro e Maria Luisa, dell’azienda Sapori d’Abruzzo. Da qualche settimana era ricoverata all’ex Onpi.

I funerali si terranno domani, mercoledì 26 aprile, alle 15.30, nella chiesa degli Angeli custodi di Paganica.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore, sui social in molti hanno condiviso ricordi e salutato una donna molto stimata nella comunità.

Goffredo Palmerini ha ricordato: “Ha combattuto la sua battaglia per la vita, finché ha potuto, con grande dignità e persino con grazia. Ma queste modeste parole, per salutarla e ricordarla, non intendono soffermarsi sulla sua sofferenza. Di Maria Antonietta, invece, tutti ricorderemo il sorriso, la gentilezza innata, la tenerezza e la premura verso gli altri”.

“Il suo saluto solare, la dolcezza della sua voce, davano luce anche alla giornata più buia. Poche persone hanno il ‘dono’ di esprimere con semplicità la bellezza del saluto, dell’attenzione, della fraternità e dell’amicizia. Non c’è a Paganica chi non abbia ricevuto da Maria Antonietta un sorriso, un saluto affettuoso, un pensiero premuroso di amicizia e di Bene”.

“La famiglia De Paulis, nel rinomato negozio di salumi e specialità alimentari, antica tradizione della casa, si è sempre distinta per l’affabilità nei rapporti con la propria clientela, come nel più ampio ventaglio delle relazioni sociali, in seno alla comunità paganichese ed oltre. In questa tradizione di cortesia e finezza un posto di rilievo l’aveva proprio Maria Antonietta, la Vestale della gentilezza in casa De Paulis. Lei aveva così bene armonizzato all’affabile professionalità nella conduzione del negozio di famiglia quella particolare gentilezza gioiosa, forse ereditata dalla sua mamma Olga che ancora ricordiamo per la delicata attenzione che Ella aveva verso tutti e verso ciascuna persona. Maria Antonietta lascia un esempio davvero notevole di generosità, di tenerezza e di armonia nelle relazioni interpersonali, così prezioso in un tempo di comportamenti spigolosi e talvolta sguaiati. Mancheranno il suo sorriso e la sua premura sincera, quella che nell’incontro t’inondava di attenzioni, prima che tu avessi il tempo di chiederle ‘Maria Antonietta, come va?'”.

“Anche durante il tempo delle cure dal male che l’ha provata, mai ha perso la grazia della dolcezza, dell’attenzione, del sorriso. E dell’Amore. Mancherà alla sua famiglia, mancherà ai suoi affetti, mancherà all’intera comunità di Paganica e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene. Resterà il suo esempio di Persona bella e sensibile, resterà il suo ricordo che non lenisce il dolore della perdita, ma consola. La sofferenza l’ha affiancata alla Passione di Cristo, come ora la unisce nella Fede alla sua Resurrezione. Lassù, nella Gioia eterna del Paradiso, Maria Antonietta troverà ad accoglierla a braccia aperte Lucia, Mariella, i suoi genitori Olga e Mimino, insieme al Cristo Risorto. Un pensiero affettuoso di vicinanza e condoglianze a Mauro, Maria Luisa, Ugo e tutti della famiglia De Paulis, un caro abbraccio a Gianfranco e famiglia”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.