L’AQUILA: ADDIO A NESTORE POLIDORI, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Nestore Polidori, storico patron del Bar Tropical, morto a 78 anni.

I funerali si terranno domani, sabato 25 novembre, a mezzogiorno, a Piedicolle di Montereale, nella chiesa della Madonna in Pantanis.

Polidori lascia la moglie Gabriella, i figli Valerio, Luciano e Loredana, i nipoti.

La notizia ha gettato nello sconforto i tanti amici e conoscenti che negli anni hanno costruito i propri ricordi nello storico locale, aperto dalla famiglia Polidori nel 1985 in via delle Aquile, ma anche in viale Corrado IV, nella versione 2.0 del Tropical next, a seguito del sisma che nel 2009 ha danneggiato gravemente l’aggregato di cui fa parte il bar. L’anno scorso un nuovo capitolo dopo il terremoto, con la riapertura nella storica sede in centro.

“Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Nestore Polidori, il suo Bar Tropical, per me come per tanti della mia generazione, ha rappresentato un punto di riferimento. Con il suo garbo e la sua professionalità faceva sentire a casa chiunque, il suo ricordo rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. A tutta la famiglia le mie più sincere condoglianze”, il messaggio di cordoglio del senatore Guido Liris.

Anche Fipe-Confcommercio L’Aquila, in una nota, esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Nestore Polidori: “Ci ha lasciato un grande imprenditore, un visionario che, con la sua lungimiranza ha saputo dare vita ad una vera e propria ‘cattedrale dei bar’, ove intere generazioni hanno trovato e continuano a trovare il loro punto di riferimento, sia nella sede storica di Via delle Aquile, sia nella location di Viale Corrado IV. Profondamente addolorati, ci uniamo al dolore dei suoi familiari a cui vanno il nostro abbraccio e le nostre più affettuose condoglianze”, scrive il presidente Fipe-Confcommercio L’Aquila, Daniele Stratta.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.