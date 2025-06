L’AQUILA: ADDIO A PASQUALE CORRIERE, “UNA VITA DEDICATA ALL’IMPEGNO CIVILE, CULTURALE E RELIGIOSO”

L’AQUILA – Lutto nel mondo politico e della cultura aquilana per la scomparsa dell’ex assessore e consigliere comunale Pasquale Corriere, morto in ospedale, a 86 anni, per una crisi cardiaca.

Corriere era nato a Celano ma ha sempre vissuto all’Aquila senza mai dimenticare la sua amata frazione di Camarda.

È stato un personaggio capace e onesto. Ai tempi delle inchieste della magistratura aquilana sui politici locali, avviate sull’onda di Mani pulite di Milano, fu indagato una ventina di volte con accuse, poi tutte spazzate via, che lo fecero soffrire non poco, ma le inchieste archiviate servirono a far risaltare la sua onestà. Poi la tenacia lo riportò alla ribalta.

Negli ultimi anni aveva creato il Giardino letterario, ovvero una importante rassegna culturale con ospiti di grande spessore, ridand vita al borgo di San Pietro della Ienca.

L’addio ci sarà domani alle 16 nella chiesetta di San Pietro della Ienca.

“Con la scomparsa di Pasquale Corriere – scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – la nostra città perde un uomo che ha dedicato la propria vita all’impegno civile, culturale e religioso, profondamente legato al territorio e alla sua storia. Figura di riferimento del socialismo aquilano, è stato per anni consigliere e assessore del capoluogo, sempre animato da uno spirito di servizio autentico e da una visione appassionata del bene comune. Ma Pasquale è stato anche molto di più: fondatore dell’associazione culturale e dell’omonimo premio internazionale ‘La Stele della Jenca’, è grazie al suo instancabile impegno se oggi il Santuario della Ienca è divenuto un luogo simbolo della devozione a Papa Giovanni Paolo II, e un presidio spirituale e culturale nel cuore delle nostre montagne”.

“Il suo amore per la figura di Papa Wojtyla e per la nostra terra lo ha reso un testimone appassionato, capace di costruire reti, promuovere valori e trasmettere identità. A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

“Alle amate figlie, Nadia e Franca, giunga il mio abbraccio, insieme alla gratitudine di un’intera comunità che riconosce il valore del suo esempio e oggi dovrà custodire la sua eredità morale”.

Scrive l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Santangelo: “La notizia della scomparsa di Pasquale Corriere addolora profondamente la famiglia della Municipalità aquilana. Assessore e consigliere comunale dalle virtù riconosciute da molti, Pasquale ha avuto la sagacia, il coraggio e la perseveranza di ridare vita al borgo di San Pietro della Ienca, uno dei castelli fondatori della città. Ne ha fatto un centro culturale, con le sue iniziative annuali di spessore e molto frequentate, ma soprattutto ha favorito il recupero della chiesa, meta di visite del Papa Santo Giovanni Paolo II, cui il santuario è intitolato. Alla famiglia di Pasquale Corriere esprimo il cordoglio più profondo a nome del Consiglio comunale e mio personale”.

Roberto Santangelo

Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila