L’AQUILA, ADDIO A ROBERTO MARIANI: “CIAO BOBBO’, UOMO BUONO E GENEROSO”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Roberto Mariani, per gli amici “Bobbò”, venuto a mancare all’età di 71 anni.

Da qualche anno in pensione, ha lavorato all’Ance e all’Ente scuola edile di San Vittorino.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

Il presidente della Scuola edile dell’Aquila, il geometra Sergio Palmizio, con il vicepresidente, il geometra Pietro Di Natale, i dipendenti tutti, esprime “il profondo cordoglio per la scomparsa del caro Roberto Mariani, per tutti Bobbò”.

“Ricorderemo Bobbò – scrive il presidente – come persona attenta e disponibile, come un uomo buono, generoso. Nella sua lunga vita lavorativa in questa Scuola, Bobbò si è sempre prodigato per aiutare i colleghi, mettendosi sempre a disposizione degli altri. Tutti noi – conclude- colpiti da questo dolore, ci uniamo alla famiglia in un abbraccio forte e carico di affetto. Ciao Bobbò!”.

