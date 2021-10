L’AQUILA, ADDIO A SANDRO DE NICOLA: “PERDIAMO UNA PERSONA PREZIOSA, POLITICO DI RAZZA”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Sandro De Nicola, noto e stimato esponente della Dc aquilana, già direttore della Cassa mutua artigiani membro del comitato di gestione dell’ospedale san Salvatore.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

“Ci ha lasciati, Sandro Di Nicola, uomo politico attento e competente che, successivamente al suo ingresso nella DC al fianco di Lorenzo Natali, tanto si è speso per la città e la provincia aquilana, perdiamo una persona preziosa, un politico di razza”, il ricordo della deputata Pd, Stefania Pezzopane.

“Attivo in molte commissioni negli Enti Locali, Sandro Di Nicola, esperto del settore finanziario, ha ricoperto più volte il ruolo di revisore dei conti, fino a divenire, dopo l’elezione in Consiglio provinciale, assessore al bilancio, proprio in virtù delle sue riconosciute e apprezzate competenze. Durante il mandato di presidente della Provincia ho più volte utilizzato i suoi consigli e fatto tesoro dei suoi racconti sulla vita dell’Ente di cui era stato assessore. Profondo conoscitore della storia amministrativa della Provincia, con ferma determinazione, si appassionava a progetti che riteneva capaci di provocare concrete ricadute sul territorio in termini di crescita, per il decollo sociale, economico e culturale, sempre pensando alle future generazioni.

“Alla famiglia, l’abbraccio più caro e le mie personali condoglianze”, conclude Pezzopane.

In una nota congiunta il consigliere regionale e comunale Americo Di Benedetto, i consiglieri comunali de “Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio e il presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli, scrivono: “La scomparsa di Sandro De Nicola lascia un vuoto profondo non solo nel campo politico istituzionale cittadino ma anche in quello dell’associazionismo sindacale, nei suoi ruoli, tra gli altri, di Direttore della Cassa Mutua Artigiani e di componente del Comitato di gestione dell’Ospedale San Salvatore”.

“Un’attività lungimirante quella di De Nicola in un’epoca in cui non esisteva ancora un Servizio sanitario unico nazionale, poi istituito nel 1978, e quindi le Casse Mutue provinciali degli Ordini e delle Federazioni assolvevano sui territori il delicato compito di erogare le prestazioni assistenziali necessarie alle varie categorie di iscritti, benefici indispensabili per poter esercitare in tranquillità la propria attività. Esperto del settore finanziario, anche in ambito politico – ha lavorato a stretto contatto con Lorenzo Natali nella segreteria della Democrazia Cristiana – dimostrò di essere un amministratore attento alle problematiche socio-economiche e occupazionali non solo del mondo artigianale ma dell’intero territorio di competenza, nei vari ruoli ricoperti grazie al suo riconosciuto prestigio in campo regionale”.

“Un’opera preziosa e appassionata durata decenni. Ad Angelo e all’intera famiglia di Sandro De Nicola giungano sentitamente le nostre più vive condoglianze”, concludono i consiglieri.

Alla famiglia le condoglianze da parte della Redazione di AbruzzoWeb.