L’AQUILA: ADDIO A SILVIA FABRIZI, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la prematura scomparsa di Silvia Fabrizi, ex dipendente comunale, morta a soli 59 anni, dopo una malattia.

I funerali si terranno domani, sabato 18 novembre, alle 15, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, presso il cimitero del capoluogo regionale.

Il Partito Democratico dell’Aquila, si legge in un messaggio, “esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Silvia Fabrizi, ex dipendente comunale, tra le protagoniste della ricostruzione della città cui si dedicò con profondo impegno e abnegazione. Ai cari, l’abbraccio della nostra comunità”.