L’AQUILA: ADDIO A SUOR ANGELA, UNA DELLE ULTIME BENEDETTINE CELESTINE

L’AQUILA – Si è spenta serenamente, all’età di 87 anni, Suor Angela, al secolo Ersilia Magurno, una delle ultime monache Celestine del Monastero di San Basilio, luogo simbolo della spiritualità aquilana e cuore della tradizione celestiniana.

A comunicarlo l’Ufficio stampa MissiOn Amici di San Basilio.

Nata nel 1938 a Santa Maria del Cedro (CS) ma da sempre nel monastero aquilano, il più antico della città risalente al 1320, la sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per la comunità religiosa e civile dell’Aquila, legata da secoli alla presenza delle monache Benedettine Celestine, custodi del messaggio di Papa Celestino V e testimoni di un cammino di fede e umiltà che ha attraversato le vicende della città.

Le consorelle del Monastero di San Basilio e i suoi cari hanno dato l’annuncio, invitando tutti a unirsi nel ricordo e nella preghiera. Dopo la veglia nella giornata di domani presso la chiesa del monastero, i funerali si terranno giovedì 25 settembre 2025, alle ore 15.00, presso la stessa chiesa.

Suor Angela, con la sua vita interamente dedicata al servizio di Dio e alla custodia del carisma celestiniano, lascia un segno indelebile nella storia recente del monastero e nel cuore di quanti l’hanno conosciuta. La sua presenza discreta ma luminosa, segnata da spirito di accoglienza e preghiera, rimane un esempio per l’intera comunità aquilana.

Il Monastero della monache Benedettine Celestine di San Basilio, attraverso le consorelle, rivolge un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi spiritualmente in questo ultimo saluto a Suor Angela.