L’AQUILA: ADDIO A TIZIANA UMBRICO, “PUNTO DI RIFERIMENTO PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA CITTA'”

L’AQUILA – Lutto nel capoluogo regionale per la scomparsa di Tiziana Umbrico, vicepresidente dell’Associazione Mamme per L’Aquila, morta a soli 46 anni dopo aver affrontato una malattia.

Scrive in una nota il senatore aquilano Guido Liris: “Con profonda commozione e immenso dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Tiziana Umbrico, amica carissima fin dalla mia adolescenza”.

Un lungo messaggio quello di Liris che ricorda: “Tiziana è stata una donna straordinaria, un cuore unico e delicato, sempre capace di donare sorrisi anche nei momenti più difficili. Vicepresidente dell’associazione Mamme per L’Aquila, ha dato tanto alla nostra città, ai bambini e ai ragazzi, diventando punto di riferimento e testimonianza di forza e dolcezza impareggiabili.”

“Sin dall’inizio della scoperta della sua malattia non ha mai perso il sorriso. Abbiamo condiviso il momento della maledetta diagnosi, le quotidiane speranze, abbiamo ascoltato il parere di tanti medici e affrontato giorni difficili, fino all’ultimo giorno, ma lei è stata sempre una leonessa, capace di infondere forza a chiunque le stesse vicino. Magari, Tiziana, questa volta non ce l’abbiamo fatta… ma la tua battaglia, la tua luce e il tuo esempio resterannono per sempre”.

“Ha affrontato mesi di sofferenza con la stessa luce con cui ha attraversato la vita: quella luce che ha saputo illuminare le macerie dell’Aquila, le difficoltà della nostra comunità, e persino la sua stessa malattia. Mi stringo con affetto sincero alla sua famiglia, al marito e ai suoi due splendidi figli, che porteranno con loro la sua forza e la sua gentilezza”.

“Cara Tiziana, vai in un mondo migliore: con noi rimarrà il tuo sorriso contagioso”.

Scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “La notizia della prematura scomparsa di Tiziana Umbrico mi riempie di profonda tristezza. Donna generosa e sensibile, con il suo impegno instancabile nell’associazione ‘Mamme per L’Aquila’ ha rappresentato un punto di riferimento prezioso per tante famiglie e per l’intera comunità, soprattutto nei difficili anni del post sisma. La sua umanità, la capacità di ascoltare e il sostegno concreto offerto a chi viveva momenti di sofferenza resteranno un esempio luminoso e indelebile”.

“A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera città e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze e mi stringo con affetto al marito Roberto, ai figli, ai genitori, alle sorelle e a quanti hanno avuto la fortuna di condividere con lei vita, amicizia e impegno civico”.

L’assessore comunale alle Pari Opportunità Ersilia Lancia esprime “sincero cordoglio per la scomparsa di Tiziana Umbrico. La città perde una grande donna, di straordinaria sensibilità, che con la sua attività – portata avanti con l’associazione Mamme per L’Aquila – ha contribuito ad arricchire lo sguardo delle donne sulla città. Alla famiglia un ideale abbraccio e a lei un senso profondo di gratitudine”.